Kinowelt 18:15 bis 20:15 Drama Liebe 1962 I, F 1962 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Spezialpreis der Jury, Cannes Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Vittoria, die als Übersetzerin in Rom arbeitet, wird von ihrem langjährigen Freund Riccardo nach einem heftigen Streit verlassen. Durch ihre Mutter, die sich als Spekulantin an der Börse versucht, lernt sie den reichen, attraktiven aber völlig emotionslosen Börsenmakler Piero kennen, der offenbar genauso verloren und ziellos ist wie sie. Die beiden beginnen eine gefährliche Beziehung, von der sie glauben, sie könne sie glücklich machen. "Am Beispiel eines aus kleinen Verhältnissen stammenden römischen Mädchens, das zwischen zwei Männern steht, greift Michelangelo Antonioni das Thema der Kontaktlosigkeit und Liebesunfähigkeit des modernen Menschen auf." (Quelle: VideoMarkt) kino-zeit.de schreibt: "Das, was hier unaussprechlich transportiert wird, lässt sich schwerlich in Verbales übersetzen, so dass eine ausgesprochen eindringliche Macht der Bilder und Bewegungen entsteht, die Michelangelo Antonioni als wahres Regie-Talent auszeichnen, das damit die Verfinsterungen der Liebe äußerst ansprechend visualisiert hat." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Monica Vitti (Vittoria) Alain Delon (Piero) Francisco Rabal (Riccardo) Lilla Brignone (Vittorias Mutter) Louis Seigner (Pieros Chef) Mirella Ricciardi (Marta) Rossana Rory (Anita) Originaltitel: L'eclisse Regie: Michelangelo Antonioni Drehbuch: Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra Kamera: Gianni di Venanzo Musik: Giovanni Fusco Altersempfehlung: ab 16