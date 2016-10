Kinowelt 16:55 bis 18:15 Komödie Sitcom F 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vater Jean, Mutter Hélène und die Kinder Sophie und Nicolas bilden eine vermeintlich normale, gutbürgerliche französische Familie. Doch zum Verzweifeln der Mutter bekennt sich Nicolas zur Männerliebe, während Sophie zwischen Sadismus und Suizid pendelt. Als das wortkarge, fast schon gefühlskalte Familienoberhaupt eines Tages einen neuen Mitbewohner in Gestalt einer weißen Ratte mit ins Haus bringt, gehen plötzlich kuriose Veränderungen in der Familie vor. Frech-provokante schwarze Komödie von Francois Ozon um eine Familie, die unter bösem Einfluß stehend alle Tabus bricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Évelyne Dandry (Mutter) François Marthouret (Vater) Marina de Van (Sophie) Adrien de Van (Nicolas) Stéphane Rideau (David) Lucia Sanchez (Maria) Jules-Emmanuel Eyoum Deido (Abdu) Originaltitel: Sitcom Regie: François Ozon Drehbuch: François Ozon Kamera: Yorick Le Saux Musik: Éric Neveux