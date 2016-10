Kinowelt 10:10 bis 11:40 Filme All Creatures Great & Small - Der Doktor und das liebe Vieh USA, GB 1975 Nach dem Roman von James Herriot 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1937 tritt der junge James Herriot in der nordenglischen Provinz Yorkshire seinen Dienst bei dem exzentrischen Tierarzt Siegfried Farnon an, der zusammen mit seinem leichtlebigen Bruder Tristan eine kleine Praxis in dem Örtchen Darrowby führt. Der erfahrene Farnon hilft dem frisch gebackenen Veterinär, sich in seiner neuen Umgebung einzuleben. Abgesehen von kranken Hunden und kalbenden Kühen, muss James vor allem mit der Landbevölkerung zurechtkommen, die sich als ein äußerst gewöhnungsbedürftiger Menschenschlag erweist. Trotzdem wachsen James Landschaft und Menschen ans Herz, was unter anderem auch an der schönen Farmerstochter Helen liegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Hopkins (Dr. Siegfried Farnon) Simon Ward (James Herriot) Lisa Harrow (Helen Alderson) Brian Stirner (Tristan Farnon) Freddie Jones (Cranford) Brenda Bruce (Miss Harbottle) Christine Buckley (Mrs. Hall) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Claude Whatham Drehbuch: Hugh Whitemore Kamera: Peter Suschitzky Musik: Wilfred Josephs Altersempfehlung: ab 6