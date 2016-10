Kinowelt 06:55 bis 08:40 Komödie The Extra Man USA, F 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der introvertierte Louis sähe sich selbst am liebsten als eine Hauptfigur in einem F. Scott Fitzgerald Roman. Er liebt Halstücher, blaue Blazer und altmodische Mäntel. Nach einem peinlichen Vorfall kündigt er seinen Job an einer exklusiven Privatschule und zieht nach New York, um dort seinen Traum vom Schriftstellerleben zu verwirklichen. Dort mietet er ein Zimmer in der völlig chaotischen Wohnung von Henry, einem mittellosen aber brillianten Theaterautor. Er tanzt allein zu alten Musicals, singt Operetten und erfüllt immer stilgerecht seine Pflichten als Begleiter der reichen Witwen von Manhatten bei gesellschaftlichen Anlässen. Die zwei Männer knüpfen trotz ihres Altersunterschiedes von mehr als 40 Jahren eine enge Mentor-Schüler-Beziehung, die sogar ihre Unterschiede überbrücken kann. Amy Biancolli, San Francisco Chronicle: "Schon allein wegen Klines Performance ist 'The Extra Man' sehr sehenswert." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Kline (Henry Harrison) Paul Dano (Louis Ives) Katie Holmes (Mary Powell) John C. Reilly (Gershon Gruen) Marian Seldes (Vivian Cudlip) Celia Weston (Meredith Lagerfeld) Patti D'Arbanville (Katherine Hart) Originaltitel: The Extra Man Regie: Shari Springer Berman, Robert Pulcini Drehbuch: Robert Pulcini, Shari Springer Berman, Jonathan Ames Kamera: Terry Stacey Musik: Klaus Badelt Altersempfehlung: ab 12