ATV 22:25 bis 00:05 Komödie Die Qual der Wahl USA 2012 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Politiker Cam Brady führt als Senator in North Carolina ein bequemes Leben und ist davon überzeugt, bei der kommenden Wahl wieder gewählt zu werden. Vor allem, weil er als einziger Kandidat auf der Liste steht. Doch Konkurrent und Neu-Politiker Marty Huggins ist ebenfalls scharf auf den Senatorposten und funkt in letzter Sekunde dazwischen. Brady ist somit gezwungen, wieder einen richtigen Wahlkampf zu starten. Zwischen den Kandidaten entbrennt ein ehrgeiziger Wettbewerb, bei dem keiner der beiden davor zurückschreckt, sich auch mal die Hände schmutzig zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Ferrell (Cam Brady) Zach Galifianakis (Marty Huggins) Jason Sudeikis (Mitch) John Lithgow (Glenn Motch) Dan Aykroyd (Wade Motch) Dylan McDermott (Tim Wattley) Katherine LaNasa (Rose Brady) Originaltitel: The Campaign Regie: Jay Roach Drehbuch: Chris Henchy, Shawn Harwell Kamera: Jim Denault Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 278 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 98 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 78 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 73 Min.