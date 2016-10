Bayern 2 00:12 bis 02:00 Sonstiges Concerto bavarese Fränkische Komponisten Merken <bk>Armin Fuchs: Trio (Walter Keller, Flöte; Armin Fuchs, Klavier; Johannes Beer, Schlagzeug)<ek><bk>Jeff Beer/Jürgen Schmitt: "Gedörrt in Frostlicht, scheu wächst die Dämmerblume alten Verschlägen davon" (Jürgen Schmitt, Klavier; Jeff Beer, Schlagzeug)<ek><bk>Tobias PM Schneid: "Five Porträts" (Esther Hoppe, Violine)<ek><bk>Karola Obermüller: "will 'o wisp" (Carin Levine, Flöte; Jeremias Schwarzer, Blockflöte; Makiko Goto, Koto; Konstantin Ischenko, Akkordeon)<ek><bk>Klaus-Hinrich Stahmer: Vier frühe Lieder (Christa Degler, Sopran; Ernst Flackus, Klarinette; Klaus-Hinrich Stahmer, Violoncello; Kirsti Hjort, Klavier)<ek><bk>Werner Heider: "Nachdenken über..." (Reinhold Friedrich, Trompete; Nürnberger Symphoniker, Leitung: Werner Heider)<ek>. In Google-Kalender eintragen