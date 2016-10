Bayern 2 15:05 bis 16:00 Sonstiges radioWissen am Nachmittag Adalbert Stifter und Gottfried Keller Adalbert Stifter. Der Nachsommer / Gottfried Keller. Dichter, Maler, Politiker / Das Kalenderblatt 04.10.1997: Uraufführung des Musicals "Tanz der Vampire". Von Frank Halbach Merken Adalbert Stifter - Der Nachsommer. Autor: Rolf Cantzen. "Ich habe eine große einfache sittliche Kraft der elenden Verkommenheit gegenüber stellen wollen." Das schrieb Adalbert Stifter (1805 - 1868) zu seiner bald 1000-Seiten starken Erzählung "Der Nachsommer". Das Echo der Kritiker war und blieb gespalten. Einige rühmten Stifters Sprache und Beobachtungsschärfte, andere zerrissen das Buch. Stifter sei "... der langweiligste und verlogenste Autor, den es in der deutschen Literatur gibt." (Thomas Bernhard) Tatsächlich gibt es im "Nachsommer" keine großen Überraschungen, keine plötzlichen Wendungen, keine Todesfälle, keine Unglücke. Alles ist in bester Ordnung. Die Protagonisten sind aufmerksam, empathisch, hilfsbereit und unfassbar edel und damit Gegenbilder zu Stifter selbst. Dieser fraß und soff bis seine Leber versagte und schlitzte sich verzweifelt mit einem Rasiermesser die Kehle auf. In Google-Kalender eintragen