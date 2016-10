Bayern 2 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Übersetzungen/Translations" Merken Ansatz- und Ausgangspunkt dieser Produktion war der Wunsch, einmal eine Arbeit zu erstellen, bei der nicht zuerst (und übergeordnet) ein Text existierte, sondern die eher abstrakte, serielle Narrativität der Musik als gleichberechtigt, eigentlich sogar tonangebend erscheinen würde. In einem Studio des BR in München buchstabierte beziehungsweise sang Thomas Meinecke das deutsche und englische/amerikanische Alphabet in allen zwölf Tönen der Tonleiter und nahm diese Aufnahme, einzelnen Tasten einer Schreibmaschine gleich, mit nach Heidelberg, wo in Moufangs Re-Source Studio Wörter und Töne, ohne Einsatz eines Mikrofons für die Stimme, spontan ineinander verschränkt, gleichsam synchron (zusammen-)gesetzt wurden, mit dem einzigen übergeordneten Prinzip: einer Übersetzung vom Deutschen ins Englische, respektive umgekehrt. "Ein ironisch-reflektierendes Spiel zwischen Sprachen und Stilebenen, zwischen zwei souverän interagierenden Künstler-Freunden." (Jurybegründung Karl-Sczuka-Preis 2008) In Google-Kalender eintragen Regie: Thomas Meinecke, Move D Musik: Thomas Meinecke, Move D