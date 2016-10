Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Die Grimms und der gestiefelte Kater" Merken Dieses Märchen kennt fast jeder und woher es kommt, wissen wir auch. Der junge Müllers-Sohn erbt nach dem Tod des Vater einen Kater, der verhilft ihm durch Ränke und Tricks zu Reichtum und zur Hand der Prinzessin. Schließlich wird der junge Mann sogar König, der Kater 1. Minister des Reichs. Und dank Wikipedia wissen wir auch, wie die Gebrüder Grimm an diese Geschichte gekommen sind ... Es könnte allerdings auch ganz anders gewesen sein. Jakob und Wilhelm Grimm, völlig pleite, sitzen in einem Gasthaus und fabulieren sich die ganze Story selbst zusammen. Der Müllers-Sohn versucht, seine beiden Brüder bei der Erbteilung zu übervorteilen. Der Kater macht sich nach Erhalt seiner Stiefel bei der ersten Gelegenheit schnurstracks aus dem Staub. Der König leidet an einer "Vergesslichkeitskrankheit" und der Unterhaltungschef des Hofes schmiedet finstere Pläne ... Der Schluss der Geschichte lautet natürlich: "Und wenn sie noch leben, sind sie niemals gestorben." Weiß doch jeder! Ein Hörspiel für Kinder, das endlich die Wahrheit erzählt! So und nicht anders geht die richtige Geschichte vom "Gestiefelten Kater". Als Sprecher: Tommi Piper, Peter Fricke, Sandra Schwittau, Burchard Dabinnus und andere. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Tommi Piper, Peter Fricke, Sandra Schwittau, Thomas Albus, Burchard Dabinnus, Katharina Hackhausen, Stefan Merki Regie: Bernhard Jugel Musik: Marika Falk, Marja Burchard, Roman Bunka