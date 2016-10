Bayern 2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Zeit für Bayern Bayern genießen: Rausch Oberbayern: Der Almrausch (Angela Braun) / Niederbayern: Schnapsmuseen/Schnäpse aus dem Bayerischen Wald (Thomas Muggenthaler) / Oberpfalz: Der Baierwein. Autochthone Sorten, neue Anfänge (Birgit Fürst) / Oberfranken: Die Elixiere des Teufels. E.T.A. Hoffmann, Bamberg und der Punsch / Mittelfranken: Höhenrausch im Wald - per Seilabfahrt mit 60 km/h über den Brombachsee / Unterfranken: Die Weinlese. Ein Selbstversuch (Nadine Hauk) / Schwaben: Rauschende Rösser. Pferde besaufen sich mit Mostäpfeln (Viktoria Wagensommer) Merken Oberbayern: Der Almrausch (Angela Braun) / Niederbayern: Schnapsmuseen/Schnäpse aus dem Bayerischen Wald (Thomas Muggenthaler) / Oberpfalz: Der Baierwein. Autochthone Sorten, neue Anfänge (Birgit Fürst) / Oberfranken: Die Elixiere des Teufels. E.T.A. Hoffmann, Bamberg und der Punsch / Mittelfranken: Höhenrausch im Wald - per Seilabfahrt mit 60 km/h über den Brombachsee / Unterfranken: Die Weinlese. Ein Selbstversuch (Nadine Hauk) / Schwaben: Rauschende Rösser. Pferde besaufen sich mit Mostäpfeln (Viktoria Wagensommer) In Google-Kalender eintragen