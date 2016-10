Bayern 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Evangelische Perspektiven Supercomputer und ihre Lehrmeister. Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz Merken Maschinen werden immer schlauer: Sie kopieren menschliches Verhalten und lernen wie kleine Kinder. In München übt eine koreanische Forscherin mit einem Roboter das Tanzen. In Karlsruhe trainiert ein Forscherteam einen Roboter darin, zu hören, zu fühlen und zu greifen. Und ein cleverer Computer besiegte in diesem Jahr erstmals den Großmeister des äußerst komplexen asiatischen Strategie-Spiels Go. Künstliche Intelligenz hat in den zurückliegenden Jahren große Fortschritte gemacht. Supercomputer lernen selbstständig zu denken und zu handeln. Intelligente Maschinen werden bald aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. Und sie lernen schnell. Vielleicht zu schnell, was zum Risiko werden kann. Forscher wie der Philosoph Nick Bostrom warnen vor einer Superintelligenz, die mit ihrer Intelligenz dem Menschen überlegen sein wird. Künstliche Intelligenz wirft viele Fragen auf: Können Maschinen jemals echte Gefühle haben, können sie so etwas wie ein Gewissen entwickeln? Sind sie eine Gefahr oder eine Chance für die Menschheit? Es ist an der Zeit zu überlegen, was wir heute den lernfähigen Maschinen beibringen, die morgen unsere Zukunft mitgestalten. In Google-Kalender eintragen