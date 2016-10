Bayern 2 15:05 bis 16:40 Sonstiges "Das Fenster zum Flur" Hörspiel nach Curth Flatow und Horst Pillau Merken Helen, die Tochter eines Straßenbahnschaffners, ist nach Amerika ausgewandert und dort mit dem Sohn eines Millionärs angeblich glücklich verheiratet. Helens Mutter gibt mit dieser Millionenheirat in der Nachbarschaft mächtig an, bis eines Tages die unverheiratete Tochter mit ihrem Sohn Dan mittellos aus der Fremde zurückkehrt. Um der ehrgeizigen Mutter die Illusion nicht zu rauben, spielt nun die ganze Familie die Komödie von der reichen Heirat weiter, bis endlich der ganze Schwindel wie eine Seifenblase platzt! Das Volksstück wurde 1959 in Berlin uraufgeführt und stand mehr als 20 Jahre lang als Serienerfolg auf dem Spielplan deutscher Bühnen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Karl Tischlinger (Karl Wiesner, Trambahnfahrer), Erni Singerl (Anni Wiesner, Hausbesorgerin), Katharina de Bruyn (Helen, Tochter), Rosemarie Seehofer (Inge, Tochter), Henner Quest (Herbert, Sohn), Max Grießer (Erich Seidel, Installateur), Mogens von Gadow Regie: Edmund Steinberger