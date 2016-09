EinsPlus 12:10 bis 12:40 Magazin herkules Wild in der Walkenmühle Wilder Herbst - Bei "Herkules" raucht's gewaltig D 2016 Live TV Merken "herkules - das starke Magazin aus Kassel". Ein Magazin, das sich wöchentlich 30 Minuten lang um Themen aus Nordhessen kümmert. In jeder Sendung gibt es einen Themenschwerpunkt, Berichte über aktuelle Ereignisse sowie interessante Geschichten jenseits der tagesaktuellen Berichterstattung. Über 100 Jahre ist er alt, der Edersee. Und mittlerweile zum Natur- und Freizeitmagneten für Urlauber geworden. Was macht die Faszination von Hessens größtem Stausee aus? Das will "Herkules"-Moderatorin Rebecca Rühl wissen. Viele Wassersportler und Segler sind hier unterwegs, doch kann so ein künstlich angelegtes Binnengewässer mitten in Hessen überhaupt mithalten mit der offenen See? "Klar", sagt Bootsbauer Timo Sandrock, "wer mit den Winden hier segeln kann, kann's überall!" In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas Gehrke Originaltitel: Herkules