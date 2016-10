SWR 2 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) Merken <bk>Georg Friedrich Händel: Orgelkonzert B-Dur op. 4 Nr. 6 (Academy of Ancient Music, Orgel und Leitung: Richard Egarr)<ek><bk>Witold Lutoslawski: Variationen über ein Thema von Paganini (Güher und Süher Pekinel, Klavier)<ek><bk>Etienne-Nicolas Méhul: "Le jeune Henri", Ouvertüre (Orchestre de Bretagne, Leitung: Stefan Sanderling)<ek><bk>Ernesto Lecuona: "La ronda del amor" (Gloria Perkins, Violine; Thomas Tirino, Klavier; Alan Silverman, Perkussion)<ek><bk>Pablo de Sarasate: "Zigeunerweisen" (Anne-Sophie Mutter, Violine; Wiener Philharmoniker, Leitung: James Levine)<ek><bk>Billy Strayhorn: "Lush life", Three days in springtime (Karl-Heinz Steffens, Klarinette; David Gazarov, Klavier)<ek><bk>Franz von Suppé: "Titania Walzer" (Staatliche Philharmonie Ko?ice, Leitung: Alfred Walter)<ek>. In Google-Kalender eintragen