SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges JetztMusik Spuren der Realität: Ein Porträt der Komponistin Joanna Bailie Merken Für die britische Komponistin Joanna Bailie bildet die Welt jenseits des Konzertsaales zumeist den Ausgangspunkt ihrer Werke. Alltagsgeräusche und urbane soundscapes werden von ihr aufgenommen, in musikalische Notation transkribiert und später in Kompositionen für akustische Instrumente integriert. Derartige mediale Transkriptionsprozesse prägen ihre Arbeiten der letzten Jahre. Der Komponistin geht es allerdings nicht darum, Fieldrecordings möglichst genau mit Instrumenten zu reproduzieren. Im Gegenteil drehen sich viele ihrer Stücke um die Unmöglichkeit, Realität einzufangen und wiederzugeben, und um den Verlust, der mit diesen Versuchen immer einher geht. Ob in akustischen Kompositionen, audio-visuellen Installationen oder Filmen - Bailie inszeniert die Ähnlichkeit und Differenz von Realität und ihrer Repräsentation, von Erinnerung und der Vergeblichkeit, das Vergangene bewahren zu wollen. Die 1973 geborene Künstlerin tritt auch als Performerin auf und hat sich als Kuratorin verdient gemacht. 2003 gründete sie gemeinsam mit Matthew Shlomowitz das Londoner Ensemble Plus Minus, das sich für zeitgenössische Musik engagiert, die bis dahin keinen Platz in London fand. Lydia Rilling porträtiert eine so eigenwillige wie vielseitige Künstlerin. In Google-Kalender eintragen