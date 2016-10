SWR 2 18:20 bis 20:00 Sonstiges "Die Tunnelgräber" Merken Kai-Uwe Kohlschmidt "Die Tunnelgräber" versucht über Zeitzeugen im Originalton sich dem Thema der Flucht von Ost nach West zu nähern. Über 90 Tunnel gab es zwischen 1961 und 1964 in und um Berlin. Das Hörspiel erzählt vom Erfolg des Tunnels 29 sowie von der Tragödie um den Tunnel 57. In einer Montage aus Zeitzeugenberichten, Originaldokumenten und Spielszenen erzählt das Stück davon, wozu Menschen fähig sind, wenn man sie ihrer Freiheit beraubt. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Uwe Preuß, Dietmar Arnold, Andreas Schulze Bernd Regie: Kai-Uwe Kohlschmidt Musik: Kai-Uwe Kohlschmidt