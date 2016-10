SWR 2 14:05 bis 16:00 Sonstiges "Gib's zurück!" Merken "Trotz heftigster Proteste wurde Lucas K. von seinen Eltern verstoßen. Verdammt zu zwei Wochen Gefängnisaufenthalt in der tiefsten, schrecklichsten, von Gefahren behausten, von Geistern nur so wimmelnden - ach, wem mach ich hier eigentlich Hoffnungen - verurteilt zu zwei Wochen Langeweile in der miesesten Einöde aller Zeiten." Na super! Statt mit seinem besten Freund ins Ferienlager zu fahren, muss der angehende Weltklasse-Reporter Lucas zwei Wochen zu seiner Großtante aufs Land. Und als wär's nicht schon schlimm genug, in die Pampa abgeschoben zu werden, kommt auch noch seine nervtötende Schwester mit - der reinste Alptraum! Ein Glück für Lucas, dass Nicky da ist - Fußballstar, Hobbydetektivin und schon bald seine Partnerin bei gewagten Ermittlungen in einem mysteriösen Kriminalfall. Zu den Verdächtigen zählt sogar die Großtante! Im Übrigen verhalten sich einige Jungs aus der Nachbarschaft unheimlich merkwürdig. Langsam wird es gefährlich. Und Lucas hat alle Mühe, den Kopf oben zu behalten. "Gib's zurück!" ist Silke Seibolds Debüt als Hörspielautorin und gleichzeitig ihre Bachelorarbeit In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jan Frindik, Johanna Oetzmann, Maja Schäfermeyer, Valentin Steffen, Magarita Broich Regie: Kirstin Petri