SWR 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Wissen: Aula Surfen im All. Faszination Gravitationswellen Was Forscher vor Monaten aus Washington meldeten, ist tatsächlich eine Sensation: Physiker haben Gravitationswellen nachgewiesen, also jene Krümmungen in der Raumzeit, die Albert Einstein vorhergesagt hatte. Nie zuvor hatte jemand sie messen können. Das detektierte Signal entstand in einer Zeit, als sich auf der Erde die ersten Vielzeller entwickelten. Harald Lesch, Professor für Astrophysik an der LMU München, erklärt die Gravitationswellen.