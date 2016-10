SWR 2 20:03 bis 23:00 Oper Ferruccio Busoni: "Turandot" Eine chinesische Fabel in zwei Akten Merken Die beiden Kurzopern gehören zusammen, es geht um einen Versuch über Commedia dell' arte aus dem Geist der Musik. Das Ernste wird komisch, das Komische wird ernst. Die Musik, frei nach Ferruccio Busoni, im Stadium ihrer "Jungen Klassizität" macht das alles wahrhaftig und wirklich. Die italienische Buffa feiert sich selbst, aber das tut sie (singend & sprechend) in deutscher Sprache. Irgendwie fallen "Turandot" und "Arlecchino" aus dem Rahmen, den sie gleichzeitig lustvoll ausfüllen. Uraufgeführt wurden diese beiden Kostbarkeiten im Mai 1917 in Zürich, wohin sich der Dichterkomponist vor den Wirren des ersten Weltkriegs geflüchtet hat. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: René Pape (Altoum, Kaiser), Linda Plech (Turandot), Gabriele Schreckenbach (Adelma), Josef Protschka (Kalaf), Friedrich Molsberger (Barak), Celina Lindsley (Königinmutter), Robert Wörle (Truffaldino), Johannes Werner Prein (Pantalone), Gotthold Schwarz (T