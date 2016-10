SWR 2 18:20 bis 19:30 Sonstiges "Zeit aus den Fugen" Kriminalhörspiel nach dem Roman "Time out of Joint" von Philip K. Dick Merken Eine Kleinstadt irgendwo in Amerika in den 1950er-Jahren. Die Alten genießen den Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg, auf den Plattentellern der Jungen rotieren die Scheiben von Elvis. Der lokale Held ist Ragle Gumm, der im wöchentlichen Fernsehquiz schon seit Jahren ununterbrochen die richtigen Lösungen liefert. Gumm ist ein glücklicher Mensch, zufrieden mit seinen bescheidenen Erfolgen. Wenn da nur nicht diese gelegentlichen Zustände wären, in denen er plötzlich das Gefühl hat, dass alle anderen um ihn herum nur Rollen spielen, dass das Leben in diesem kleinen Ort nur Kulisse ist, aufgebaut für eine einzige Person: ihn selbst. Die Frage ist nur: Wozu? In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Martin Umbach (Ragle Gumm), Michael Tregor (Victor Nielsen), Christiane Roßbach (Margo Nielsen), Dominik Liesegang (Sammy Nielsen), Tanja Schleiff (Junie Black), Thomas Meinhardt (Bill Black), Elisabeth Endriss (Kay Kesselman), Burchard Dabinnus, Hans-Jür Regie: Marina Dietz Musik: Thomas Bogenberger