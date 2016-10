SWR 2 15:05 bis 17:00 Sonstiges Zur Person Der Dirigent Howard Griffiths Merken Auf den ersten Blick mutet die Karriere des Briten Howard Griffiths ganz gewöhnlich an: Studium am Royal College of Music, Gastdirigate bei renommierten Orchestern, Chefposten ehemals in Zürich und seit fast zehn Jahren in Frankfurt/Oder, oft Standardrepertoire. Doch wer sich intensiver mit seinem Schaffen befasst, ist fasziniert von der Vielfalt seiner Aktivitäten: Er gräbt vernachlässigte Kompositionen aus, führt viele zeitgenössische Werke auf (speziell solche aus der Schweiz, wo er wohnt, und aus der Türkei, woher seine Frau stammt), er arbeitet mit Musikern aus dem Jazz- oder Weltmusikbereich zusammen, schreibt Orchestermärchen und initiiert Education-Projekte. Im Gespräch äußert sich der 66-Jährige über britischen Humor, seine Entdeckerleidenschaft und über sein Hobby Archäologie. In Google-Kalender eintragen