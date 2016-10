SWR 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Wissen: Aula Wo ist E.T.? Faszination Exoplaneten Merken Exoplaneten schüren die Hoffnung, dass wir nicht allein im Universum sind. Auf ihnen könnten erdähnliche Bedingungen herrschen, weil sie sich zum Beispiel im idealen Abstand zu ihrer Sonne befinden. Mehr als 2000 extrasolare Planeten wurden schon bestätigt, und monatlich werden es immer mehr. Professor Harald Lesch, Astrophysiker an der LMU München, erklärt, wie man diese Planeten aufspüren und analysieren kann. In Google-Kalender eintragen