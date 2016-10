SWR 2 06:03 bis 06:58 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Wolfgang Amadeus Mozart: Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207 (Frank Peter Zimmermann, Violine; Kammerorchester des Symphonieorchesters des BR, Leitung: Radoslaw Szulc)<ek><bk>Johann Krieger: "Auff ein Ernte-Fest", Aria für eine Singstimme und Basso cont. (Jan Kobow, Tenor; United Continuo Ensemble)<ek><bk>Gioachino Rossini: "Le rendez-vous de chasse. Grande fanfare par Rossini", komponiert im Stil des Marquis de Dampierre für Jagd-Hörner (Budapest Festival Orchestra, Leitung: Iván Fischer)<ek><bk>Georges Onslow: 4. Satz aus dem Streichquintett Nr. 15 c-Moll op. 38 (L'Archibudelli and Smithsonian Chamber Players)<ek><bk>Peter Tschaikowski: "Oktober" aus dem Klavierzyklus "Die Jahreszeiten" op. 37a, Bearbeitung (Mitglieder der Acht Cellisten der Wiener Symphoniker)<ek><bk>Alexander Borodin: Polowetzer Tänze aus der Oper "Fürst Igor" (Anima Eterna, Leitung: Jos van Immerseel)<ek> In Google-Kalender eintragen