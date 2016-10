SWR 2 22:03 bis 23:00 Jazz Jazztime Eleganz, Sorgfalt, Witz. Der Gitarrist Volker Kriegel im Porträt Merken Volker Kriegel war das, was man einen "Selfmade Musician" nennt: Das Gitarrespielen hatte er sich selbst beigebracht und wuchs Stück für Stück in die Jazz-Szene rein. Vor allem seine Kontakte zu Frankfurter Musikern wie etwa den Mangelsdorff-Brüdern führten in den 1960er-Jahren dazu, dass Kriegel sich für eine Laufbahn als professioneller Musiker entschied. Der Erfolg gab ihm Recht: Sei es als Mitglied des Dave Pike Set, als Leader seiner eigenen Bands Spectrum und Mild Maniac Orchestra oder als Mitbegründer des United Jazz und Rock Ensemble - Volker Kriegel zählte zu den Lieblingen des deutschen Jazzpublikums. Er hat auch von Anfang an die Nähe zu den Hörern gesucht und distanzierte sich von einem elitären Jazzverständnis: "Mit rückwärts gerichteter Jazz-Romantik und weinerlicher Attitüde ist keinem geholfen. Denn das Gerede der Ideologen, Jazz sei automatisch mehr wert als Unterhaltung, hat uns bloß alle in die Ecke gedrängt." In Google-Kalender eintragen