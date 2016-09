SWR 2 06:05 bis 06:58 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Johann Sebastian Bach: Konzert für Cembalo, 2 Blockflöten, Streicher und Basso cont. F-Dur BWV 1057 (Laura Schmid, Claudius Kamp, Blockflöte; Yorck Kronenberg, Cembalo; Zürcher Kammerorchester)<ek><bk>Tibor Kovac: "Souvenir de Bohème" (The Philharmonics)<ek><bk>Leopold Mozart: Sinfonia da caccia für 4 Hörner, Streicher und Kugelbüchse G-Dur (German Hornsound Bamberger Symphoniker, Leitung: Michael Sanderling)<ek><bk>Cole Porter: "Night and day" aus dem Musical "Gay divorce" (Beni Schmid Obsession)<ek> Nach dem Zeitwort: <bk>Niccolò Paganini: 1. Satz aus dem Duetto concertante Nr. 3 D-Dur (Rudens Turku, Violine; Malte Refardt, Fagott)<ek> In Google-Kalender eintragen