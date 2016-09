Sky Sport 2 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League Konferenz I: Gruppenphase 1. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Konferenz 18:30 Uhr: Mit den Partien FSV Mainz 05 - AS St. Etienne (Kommentar Konferenz: Karsten Petrzika), Feyenoord Rotterdam - Manchester United (Andreas Renner), Viktoria Pilsen - AS Rom (Sven Schröter) und US Sassuolo - Athletic Bilbao (Heiko Mallwitz). Moderation: Britta Hofmann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Britta Hofmann