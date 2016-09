RTL TVI 15:45 bis 16:15 Sonstiges Oui, chérie! Quand Jimmy retrouve Greggy USA 2003 Stereo Merken Deux jeunes couples et leurs divergences de vue sur l'art d'être parents. Greg et Kim Warner, un jeune couple, sont parents pour la première fois. Ils sont soucieux d'offrir à leur fils une bonne éducation. Tandis que la jeune mère est déterminée à avoir une vie parfaite, sa s?ur, Christine, maman de deux enfants, lui rappelle que la vie ne sera jamais aussi parfaite. Quant à Jimmy, l'époux de Christine, il est insouciant et chômeur. Il fait partager à son beau-frère sa philosophie du père et du mari qui doit rester un homme avant tout. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Clark (Gregory Thomas 'Greg' Warner) Jean Louisa Kelly (Kim Warner) Liza Snyder (Christine Hughes) Mike O'Malley (Jimmy Hughes) Billy Gardell (Billy) Pat Morita (Trainer) Christopher Titus (Brian) Originaltitel: Yes, Dear Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Michael A. Mariano