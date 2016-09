ORF 3 22:05 bis 22:50 Sonstiges Die Lange Nacht der Museen Ein Publikumsmagnet - ein Tag in der Albertina Ein Publikumsmagnet - ein Tag in der Albertina A 2013 Stereo 16:9 Merken Hunderttausende Menschen besuchen jährlich die Albertina in Wien, die eine der bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt zu bieten hat. Das Museum blickt auf eine mehr als 200jährige Geschichte zurück - und hat in den letzten zehn Jahren einen unglaublichen Aufschwung genommen. Durch Generalsanierung und unterirdische Erweiterungen gibt es nun Platz für über eine Million Kunstwerke.Dürers Hase ist hier zu Hause, genauso wie Klimts Frauenstudien und die weltweit größte Sammlung an Graphiken. Wo verstecken sich all diese Schätze, wer pflegt sie und wer werkt aller hinter den Kulissen dieser weltberühmten Sehenswürdigkeit Wiens? Wir nehmen Sie mit auf einen Tagesausflug in die Albertina und bieten Ihnen Einblicke, die Besucher sonst nicht zu sehen bekommen. Eine Matinee aus dem Landesstudio Wien, gestaltet von Onka Takats In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Lange Nacht der Museen