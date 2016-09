Rhein-Neckar 22:30 bis 23:00 Magazin Telemed Experten geben Rat Merken Plötzlicher Herzstillstand: Es kann jeden treffen und es kann überall passieren: In der Straßenbahn, der Fußgängerzone, im Büro: Ein Mensch bricht auf einmal zusammen und atmet nicht mehr. Plötzlicher Herzstillstand. Was machen Sie, wenn Sie in unmittelbarer Nähe sind? Trauen Sie sich, Erste Hilfe zu leisten? Wissen Sie, was zu tun ist? Denn, wenn nicht, kann der Mensch vor Ihnen sterben. Über die lebenswichtige Reanimation informieren Prof. Dr. Hugo Katus, Ärztlicher Direktor der Kardiologie an der Universitätsklinik Heidelberg und Dr. Michael Preusch, Ärztlicher Leiter Notarzt-Standort Heidelberg 2 in Telemed. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Telemed