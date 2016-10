N24 Doku 23:10 bis 00:15 Dokumentation Die UFO-Akten: Auf Tauchstation USA 2014 Merken Im August 1991 ist die USS Nimitz, ein Flugzeugträger der United States Navy, im Pazifik unterwegs, als eines Tages plötzlich das Deck evakuiert wird. Doch ein Soldat bleibt zurück und wird Zeuge, wie ein UFO aus dem Meer emporsteigt. Verstecken sich die mysteriösen Flugobjekte etwa unter Wasser? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Darts Live

Sport

Sport1 20:15 bis 23:30

Seit 181 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 136 Min. Pop Giganten

Dokumentation

RTL II 22:15 bis 00:15

Seit 61 Min. K1 Magazin

Magazin

kabel eins 22:25 bis 23:25

Seit 51 Min.