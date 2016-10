ATV 2 02:50 bis 03:30 Serien Die Firma Kapitel 15 USA, CDN 2012 Stereo Merken Mitch möchte gemeinsam mit dem FBI den Hauptverantwortlichen für die illegalen Machenschaften bei "Noble Insurance", Kevin Stack, vor Gericht zur Verantwortung ziehen. Doch die Verhandlung scheint eine kritische Wende zu nehmen, als Alex Clark beim Richter erkämpft, die auf einer Festplatte gespeicherten belastenden Dokumente nicht als Beweise gelten zu lassen, da Mitch und Ray diese gestohlen haben. Nun liegt es an Abby, die noch mit den psychischen Folgen ihrer Gefangenschaft zu kämpfen hat, vor Gericht über ihre traumatischen Erfahrungen zu sprechen, um somit gegen Stack auszusagen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Tricia Helfer (Alex Clark) Natasha Calis (Claire McDeere) Martin Donovan (Kevin Stack) Originaltitel: The Firm Regie: Peter Wellington Drehbuch: Lukas Reiter, John Grisham Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16