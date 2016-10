ATV 2 22:50 bis 23:49 Serien Die Firma Kapitel 16 USA, CDN 2012 2016-10-04 03:30 Stereo Merken Nach Abbys Aussage über ihre Folterung scheint endlich Gerechtigkeit im Fall um "Noble Insurance" einzukehren. Entgegen des Rates seiner Anwältin Alex Clark begibt sich Kevin Stack in den Zeugenstand, wodurch es Mitch mithilfe einer ausgeklügelten Befragungstaktik gelingt, dem Angeklagten belastende Aussagen zu entlocken. Doch als es dem korrupten Versicherungsprokuristen gelingt, aus seiner Gefängniszelle zu entfliehen, kommt es zur finalen Konfrontation zwischen Mitch und Stack. Der Anwalt wird gefangen genommen und dabei über die Hintergründe der weitgreifenden Verschwörung aufgeklärt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Tricia Helfer (Alex Clark) Natasha Calis (Claire McDeere) Shaun Majumder (Andrew Palmer) Originaltitel: The Firm Regie: Lee Rose Drehbuch: Lukas Reiter, John Grisham Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16