ATV 2 20:15 bis 21:00 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Am falschen Ort CDN 2011 2016-10-04 01:20 Stereo Merken Ed erscheint nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder zum Dienst. Sein erster Einsatz führt ihn und Team 1 zum Gerichtsgebäude. Dort sollen sie den Polizisten Bill Greeley abholen und zum Flughafen eskortieren. Was jedoch nach einem Routineeinsatz aussieht, entwickelt sich schnell zu einem äußerst heiklen Auftrag. Nachdem Greeley von der Anklage freigesprochen wurde, den afroamerikanischen Teenager Luc Buteau mutwillig erschossen zu haben, versammeln sich vor dem Gerichtsgebäude wütende Demonstranten, die Gerechtigkeit fordern. Kurz gesagt: Die Lage droht zu eskalieren. Doch nicht nur die demonstrierenden Menschen machen dem SRU-Team Probleme, sondern auch Greeley selbst?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dillon (Ed Lane) Enrico Colantoni (Sergeant Gregory Parker) Amy Jo Johnson (Julianna "Jules" Callaghan) David Paetkau (Sam Braddock) Michael Cram (Kevin "Wordy" Wordsworth) Sergio Di Zio (Mike Scarlatti) Janaya Stephens (Sophie Lane) Originaltitel: Flashpoint Regie: John Fawcett Drehbuch: Michael MacLennan Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16