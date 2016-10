ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Im Dunkeln USA 2004 2016-10-04 04:10 Stereo Merken In Boston sorgt ein Stromausfall für Chaos. Während Woody auf dem Weg zu seiner Preisverleihung mit Devan in einem Aufzug des Instituts stecken bleibt, geraten Jordan und Bug im Ted-Williams-Tunnel in eine Massenkarambolage. Garret wird indessen zur Leiche eines Mannes gerufen, der durch einen Stromschlag starb und dadurch auch den Stromausfall verursacht hat. Offenbar gehörte er zu einer Diebesbande, die bei einem Raub kostbare Diamanten erbeutet haben. Als Macy herausfindet, dass die Komplizen des Mannes mit Jordan in dem Tunnel festsitzen, versucht er sie zu informieren. Doch seine Warnung kommt zu spät?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Jerry O'Connell (Det. Woody Hoyt) Jennifer Finnigan (Devan Maguire) Eugene Byrd (Sidney) John Kapelos (Halper) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Jesus Salvador Trevino Drehbuch: Scott Williams Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin