ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Übergangsritual USA 2001 2016-10-05 12:10 Stereo Merken Cassandra ist erwachsen geworden, durchlebt aber plötzlich dramatische Veränderungen und bekommt hohes Fieber. Als es auch Dr. Fraiser nicht gelingt, das Fieber zu senken, will Cassandra auf ihren Heimatplaneten reisen, um ein Ritual durchzuführen, das dort offenbar alle jungen Mädchen durchlaufen müssen. SG-1 geht dem Phänomen nach und entdeckt ein geheimes Labor von Nirrti. Diese folgt ihnen unbemerkt auf die Erde, doch Cassandra kann sie wahrnehmen und sorgt für ihre Enttarnung. Aber Cassandras Leben ist an das von Nirrti gebunden: wenn Nirrti stirbt, muss auch Cassandra sterben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (Major General George Hammond) Colleen Rennison (Cassandra) Jacqueline Samuda (Nirrti) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Heather E. Ash Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16