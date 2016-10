ATV 2 18:25 bis 19:20 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Rattengift USA 2004 2016-10-03 03:15 Stereo Merken Jordan vertritt Garret, der für ein paar Tage verreist ist. Als Leiterin der Gerichtsmedizin beauftragt sie Bug mit einer Autopsie. Da sich Bug aber sehr zu der Witwe des Opfers hingezogen fühlt, die ihn bittet, auf eine Obduktion zu verzichten, gerät er in einen heftigen Gewissenskonflikt. Woody und Devan untersuchen indessen den Tod eines Mannes, der von Jane Newman in Notwehr erschossen worden ist. Doch als Woody die Frau verhört, vermutet er schnell, dass mehr hinter dem Fall steckt. Weitere Nachforschungen ergeben, dass ein gewisser Alex Dwyer angeheuert worden ist, um Jane zu verfolgen und zu beobachten?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Pamela Sinha (Anna Shah) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Andi Bushell, Jim Praytor Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin