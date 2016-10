ATV 2 16:50 bis 17:50 Reportage ATV Die Reportage Zollfahndung Zollfahndung A 2007 2016-10-03 03:55 Stereo Merken Normalerweise haben die Zöllner den Bürger im Visier. "ATV-Die Reportage" dreht den Spieß um und nimmt die österreichischen Zöllner ins Visier. Spät nachts lotsen österreichische Zollbeamte Reisebusse aus Nicht-EU-Ländern von der Autobahn. Sämtliche Gepäckstücke werden geröngt, Busse von oben bis unten mit modernsten Geräten durchsucht. Die Passagiere müsen selbst ihre Handtaschen öffnen. Pro Jahr konfisziert Zollbeamter Franz Haumer mit seine Kollegen über 60 Millionen geschmuggelte Zigaretten und viel Ausgefallenes. Die beschlagnahmte Ware wird in einem Depot zentral gelagert und vernichtet. Am Großgrünmarkt Inzersdorf schicken die Zöllner frühmorgens schwerbeladene Obst- und Gemüse-Lastkraftwagen durch das futuristische anmutende Scan-Mobil - immer auf der Suche nach möglicher Schmuggelware. Bei der Post wiederum fischen Zollbeamten mit geschultem Blick nach Markenpiraterie: Ob Viagra, DVDs oder Textilien - regelmäßig werden die Beamten auch in privaten Postsendungen fündig. Wenn sich das Auge des Zöllners auf Reisende am Wiener Flughafen richtet,kann es selbst völlig entspannte Urlaubsheimkehr in Unruhe versetzen. Während die, die tatsächlich etwas zu verbergen haben, oft cool bleiben. "ATV- Die Reportage" zeigt das breite Aufgabenspektrum österreichischer Zöllnern mit Laboranalysen, Artenschutz bis hin zu Zollfahndungen in Eil-, Personen- und Frachtverkehr - 24 Stunden pro Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ATV Die Reportage