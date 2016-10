ATV 2 14:05 bis 15:00 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Der Blutsauger USA 2004 Stereo Merken Als Nigel von Woody zu einem Tatort gerufen wird, traut er seinen Augen kaum, denn das Opfer, ein Schriftsteller, liegt blutleer in seiner Badewanne und weist Bisswunden am Hals auf. Als sich dann auch noch herausstellt, dass der Autor vor kurzem einen wahrhaftigen Vampir treffen wollte, stürzt sich Nigel mit Feuereifer in den Fall, während Woody fürchtet, dass ihn dieser Mord die fast schon sicher geglaubte Beförderung kosten wird. Jordan und Devan versuchen indessen einen weiteren seltsamen Mord aufzuklären: Ein Wanderer wurde im Wald tot aufgefunden und der Fotoapparat des Opfers ist die einzige Spur zum Täter?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Silas Weir Mitchell (Frank Jones / Alastair Dark) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Allan Arkush Drehbuch: Tim Kring, Damon Lindelof Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin