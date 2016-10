ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Der fünfte Mann USA 2001 Stereo Merken SG-1 ist zum ersten Mal mit Lt. Tyler unterwegs. Als sie in einen Jaffa-Hinterhalt geraten, müssen Tyler und Jack zurückbleiben, während die anderen entkommen. Doch als Sam, Daniel und Teal'C im Stützpunkt Bericht erstatten, kann sich dort niemand an Tyler erinnern. Laut Colonel Simmons leiden die drei an Wahnvorstellungen, weil sie zu lange außerirdischen Einflüssen ausgesetzt waren. Aber Jack hat inzwischen von seinem Begleiter erfahren, dass der eigentlich zum Volk der Reole gehört, das mittels einer Chemikalie bei anderen Visionen auslösen kann. Auf diese Weise hoffen die Reole, sich vor den Jaffa retten zu können... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General George S. Hammond) Dion Johnstone (Lt. Tyler) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: Peter Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16