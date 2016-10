ATV 2 06:10 bis 07:45 Familienfilm Vorsicht Nachbarn! USA 1994 Nach zwei Romanen von Jean Shepherd Stereo 20 40 60 80 100 Merken Amerika in den 30er Jahren. Der Sommer steht vor der Türe, die Sonne scheint, die Menschen sind glücklich. Einzig Mr. Parker bekommt von alledem nichts mit. Denn er hat vor kurzem einen Privatkrieg mit seinen Hillbilly Nachbarn begonnen, die er abgrundtief hasst, seit sie ein Plumpsklo im Garten aufgestellt haben. Während er zu Gegenmaßnahmen greift und um drei Uhr morgens Wagner Opern spielt, kämpft der Rest der Familie mit ganz anderen Problemen. Nicht nur, dass sich sein kleiner Sohn in haarsträubenden Wettbewerben mit seinen Mitschülern abstrampelt, schlägt sich seine verzweifelte Frau mit den inzwischen höchst erbosten Nachbarn in Sachen Schadensbegrenzung herum. Eines ist klar: Die heile Welt der Parkers ist zerstört und es gilt zu retten, was noch zu retten ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Grodin (Vater) Kieran Culkin (Ralphie) Mary Steenburgen (Mutter) Christian Culkin (Randy Parker) Al Mancini (Zudoc) Troy Evans (Gertz) Roy Brocksmith (Mr. Winchell) Originaltitel: It Runs in the Family Regie: Bob Clark Drehbuch: Jean Shepherd, Leigh Brown, Bob Clark Kamera: Stephen M. Katz Musik: Paul Zaza Altersempfehlung: ab 6