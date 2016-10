ATV 2 02:35 bis 03:30 Reportage 24 Stunden - Die Motorrad Polizei Schockierte Motorrad Polizisten A 2012 Stereo Merken Auf die Teilnehmer des Motorradkurses wartet heute eine schockierende Kurseinheit. Anhand von Videos wird ihnen gezeigt, wie gefährlich das Anhalten von Verkehrsteilnehmern sein kann. Schockierende Videos bringen die Teilnehmer des Motorradkurses zum Nachdenken. Anhand von Bildmaterial, das tödliche Unfälle bei Verkehrsanhaltungen zeigt, wird den jungen Polizisten die Gefahr, die der Beruf als Motorrad Polizist mit sich bringt, vor Augen gehalten. Die Kursteilnehmer stimmen die gezeigten Bilder mehr als nachdenklich. Um Österreichs Straßen stetig sicherer zu machen, führt die Polizei immer wieder Planquadrate durch, bei denen routinemäßig Führer- und Zulassungsschein kontrolliert werden. Auch wird im Zuge dessen meist ein Alkomattest durchgeführt. Auf der Reichsbrücke halten Polizisten einen Fahrzeuglenker auf. Diesem fehlt nicht nur ein Kennzeichen, er ist auch ohne Führerschein unterwegs. Das eigenartige Verhalten des Autofahrers stimmt die Polizisten skeptisch. Ein Alkomattest wird zeigen, ob die Polizisten mit ihrer Vorahnung richtig liegen. Und eine spezielle Einsatzgruppe für "Roadrunner" macht sich auf die Suche nach getunten Autos. Unter sogenannten Roadrunnern versteht man getunte Autos mit auffälligen Umbauten, die sich zu illegalen Rennen auf öffentlichen Straßen treffen. Die Beamten der Einsatzgruppe entdecken einen Wagen mit auffälligen - und für den Gegenverkehr gefährlichen - Xenon-Licht-Umbauten. Der Lenker wird samt Fahrzeug nach Simmering in die Prüfstelle geleitet, wo der Fahrer die Chance bekommt, noch an Ort und Stelle sein Fahrzeug vor der Kennzeichenabnahme zu bewahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 24 Stunden - Die Motorrad Polizei

