ATV 2 18:00 bis 19:00 Abenteuerserie Relic Hunter - Die Schatzjägerin Wettlauf mit dem Tod USA, F, D, CDN 2001 Stereo Sydneys Freund Alan wurde von einem Mann namens Chabot mit einem tödlichen Virus infiziert. Nur wenn es Alan gelingt, das sagenumwobene Tau-Kreuz innerhalb von zwölf Stunden zu beschaffen, erhält er von Chabot das Gegenmittel. Das Kreuz wurde während des Ersten Kreuzzuges in Jerusalem entdeckt und irgendwo in Frankreich versteckt. Als ältestes christliches Kreuz überhaupt soll es magische Kräfte besitzen. Chabot hofft mit dem Kreuz seinen todkranken Vater, der an der Entwicklung von Chemiewaffen beteiligt war, vor der Hölle bewahren zu können. Für Syd, Nigel und Alan beginnt ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit... Schauspieler: Tia Carrere (Prof. Sydney Fox) Christien Anholt (Nigel Bailey) Lindy Booth (Claudia) Peter O'Brien (Allan) Matthew Delamere (Jean Chabot) Waguih Takla (Van Gelden) Tony Amoni (Anton) Originaltitel: Relic Hunter Regie: John Bell Drehbuch: Jeff King Musik: Donald Quan