ATV 2 16:05 bis 17:00 Mysteryserie The Pretender Giftalarm USA 2000 Stereo Der Pretender schleust sich in eine Gruppe von fünf Meisterdieben ein, um den Mord an der kleinen Brittany aufzuklären. Das Mädchen hatte den letzten Raub der Bande beobachtet und musste dafür mir ihrem Leben bezahlen. Die Verbrecher sind äußerst professionell, und Jarod kann zunächst keinem der Männer ein Geständnis entlocken. Doch dann findet er eindeutige Beweise, die den Mörder entlarven. Allerdings bringt ihn das in eine gefährliche Lage, denn mit den Profidieben ist nicht zu spaßen... Schauspieler: Michael T. Weiss (Jarod Russell) Andrea Parker (Miss Parker / Catherine Elaine Parker) Patrick Bauchau (Dr.Sydney Green / Jakob) Jon Gries (Broots) Melinda Clarke (Miss Eve) Michael Wiseman (Mr. Cain) Don Harvey (Mr. Job) Originaltitel: The Pretender Regie: Krishna Rao Drehbuch: Curt Johnson, Ethan Lawrence Musik: Eric Hester, Velton Ray Bunch