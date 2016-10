ATV 2 12:40 bis 13:35 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Der Keim CDN, USA 2008 Stereo Merken Mr. Woolsey tritt Colonel Carters Nachfolge als Leiter der Atlantis-Mission an. Die Begeisterung darüber hält sich bei Sheppard und den anderen Teammitglieder allerdings in Grenzen. Woolseys erste große Bewährungsprobe lässt nicht lange auf sich warten: Dr. Keller entdeckt eine rätselhafte Absonderung auf ihrer Hand. Wenige Stunden später befällt diese ihren ganzen Körper. Doch es kommt noch schlimmer: Dr. Beckett vermutet, dass sich alle, die in Michaels Labor waren, mit dem Krankheitserreger infiziert haben. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Jason Momoa (Ronon Dex) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12