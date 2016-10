ATV 2 15:40 bis 16:40 SciFi-Serie Sanctuary - Wächter der Kreaturen Römischer Friede CDN, USA 2011 2016-10-02 13:35 Stereo Merken Dr. Magnus setzt immer noch alles daran Ranna Seneschal, die Tyrannin von Praxis, zu bekämpfen. Doch Helens Widersacherin hat selbst alle Hände voll zu tun, denn rätselhafte Erdbeben bedrohen ihre Stadt. Ranna sucht nun nach einer Möglichkeit, um an geheime Informationen von Adam Worth heranzukommen. Sie hofft, mit Adams Wissen die Katastrophe verhindern zu können. John Druitt macht währenddessen eine unliebsame Bekanntschaft mit Kannibalen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Helen Magnus) Robin Dunne (Dr. Will Zimmerman) Christopher Heyerdahl (Bigfoot) Ryan Robbins (Henry Foss) Agam Darshi (Kate Freelander) Polly Walker (Ranna) Jim Byrnes (Gregory Magnus) Originaltitel: Sanctuary Regie: Martin Wood Drehbuch: Damian Kindler Altersempfehlung: ab 16