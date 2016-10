ATV 2 13:50 bis 14:45 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Such - und Rettungsaktion CDN, USA 2008 2016-10-02 07:55 Stereo Merken Lieutenant Edison bringt beunruhigende Neuigkeiten nach Atlantis: Er ist der Einzige der nicht unter Michaels Labor verschüttet wurde. Colonel Carter zögert keine Sekunde und schickt ein Rettungsteam los. Es dauert nicht lange, bis McKay und Lorne geborgen werden doch Sheppard und Ronon sind noch immer verschüttet. Die Situation spitzt sich weiter dramatisch zu, als das Team erfährt, dass Michaels Schiff immer näher kommt. Carter sieht nur eine Möglichkeit, Sheppard und Ronon zu retten: Die beiden müssen an Bord der Daedalus gebeamt werden. Da gibt es nur ein Problem: Dafür muss der Schild der Daedalus heruntergefahren werden und damit könnten sie zur Zielscheibe werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Martin Gero Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12