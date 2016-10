ATV 18:50 bis 19:20 Comedyserie Two and a Half Men Das Tagebuch USA 2011 2016-10-05 16:25 Stereo Merken Evelyn entdeckt in einem Bankschließfach Charlies Tagebuch. Nachdem sie es Alan übergeben hat, kann dieser nicht aufhören, darin zu lesen dabei kommt Erstaunliches zu Tage. Derweil beschließt Walden, das Haus von oben bis unten komplett neu einzurichten und engagiert ausgerechnet Evelyn als Innenarchitektin. Als Alan von dieser Geschäftsverbindung erfährt, schrillen bei ihm sofort die Alarmglocken. Er ist sich sicher, dass Evelyn alle Register ziehen wird, um Walden ins Bett zu kriegen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Macey Cruthird (Megan) Holland Taylor (Evelyn Harper) Marin Hinkle (Judith) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12