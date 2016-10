ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Die Schwulennummer USA 2011 Stereo Merken Walden erhält die Scheidungspapiere von Bridget. Aus Wut darüber verbrennt er alle Andenken und plant, das Strandhaus zu verkaufen und in New York noch einmal neu anzufangen. Als Alan von der Sache Wind bekommt, ist schnelles Handeln angesagt. Da Alan die für ihn äußerst günstige WG unter keinen Umständen aufgeben möchte, vermittelt er Walden an Charlies Psychiaterin Dr. Freeman. Tatsächlich scheint Alans Plan aufzugehen, denn Walden will sich nun in Malibu der Herausforderung stellen. Doch als er im Kino zufällig Bridget in Begleitung eines äußerst attraktiven Mannes sieht, sind alle guten Vorsätze dahin?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Judy Greer (Bridget Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Joe Manganiello (Alex) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12