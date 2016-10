ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Eine Frau für alle Fälle USA 2002 2016-10-05 07:55 Stereo Merken Lorelai hilft ihrem Vater bei der Einrichtung seiner neuen Firma. Richard würde Lorelai am liebsten als seine Sekretärin behalten und fühlt sich vor den Kopf gestoßen, als diese ihm klarmacht, dass sie schon einen eigenen Job hat. Auch Rory fühlt sich übergangen: Die Bewohner von Stars Hollow geben ausschließlich Jess die Schuld an dem Autounfall, bei dem Rory verletzt wurde. Doch diese möchte sich nicht in der Opferrolle sehen. Lane hat indessen beschlossen, professionelle Schlagzeugerin zu werden, während sich Luke nach dem Streit mit Lorelai eine Auszeit nimmt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Lorelai "Rory" Leigh Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Keiko Agena (Lane Kim) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Chris Long Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Allan Heinberg Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips