ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Das Gemälde des Schreckens USA 2006 Stereo Kelly und Deacon schenken Doug und Carrie zum elften Hochzeitstag ein Ölgemälde, bei dem es sich um ein wenig schmeichelhaftes Porträt der Heffernans handelt. Carrie und Doug hassen dieses Gemälde. Da sie aber die Gefühle ihrer Freunde nicht verletzen wollen, beschließen sie, einen Einbruch vorzutäuschen. Spence und Danny sollen durchs Fenster einsteigen und das Bild stehlen. Doch die Palmers haben Carrie und Doug dieses schreckliche Geschenk nicht ohne Grund gemacht... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Merrin Dungey (Kelly Palmer) Originaltitel: The King of Queens Regie: Henry Chan Drehbuch: Michelle Nader, Rock Reuben Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar